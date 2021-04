Wer an Covid-19 erkrankt war und Blutplasma spendet, könnte damit aktuellen Corona-Patienten helfen. Ob das tatsächlich so ist, wird bei einer Studie der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) untersucht. Dafür werden weitere Plasmaspender gesucht.

Aus China und den USA berichten Mediziner von schwerkranken Corona-Patienten, die sich nach der Übertragung von Blutplasma erholten. Dieses Plasma enthielt Antikörper von Menschen, die die Infektion bereits durchgemacht und überstanden haben. Es sind vielversprechende Fallbeispiele – doch bislang wurde diese Behandlungsoption in Deutschland nicht wissenschaftlich untersucht. Jetzt hat das Paul-Ehrlich-Institut seine Zustimmung für erste klinische Prüfungen mit sogenanntem Covid-19-Rekonvaleszentenplasma erteilt. Auch Landesbehörden und die Ethikkommission haben der Gewinnung von Plasma in der sogenannten Capsid-Studie an der Universitätsmedizin Mannheim zugestimmt.

Ziel: Antikörper-Präparat herstellen

Das von genesenen Spendern gewonnene Plasma wird dabei einem an Covid-19 Erkrankten direkt ins Blut übertragen. Darüber hinaus könnte dieses Rekonvaleszenten-Plasma zukünftig eine zusätzliche Bedeutung erlangen: Die Pharmaindustrie versucht, aus dem gesammelten Plasma vieler unterschiedlicher Spender ein Antikörper-Präparat herzustellen – ein sogenanntes Hyperimmunserum, gewonnen aus dem flüssigen und zellfreien Anteil des Blutes. Solche Hyperimmunseren werden in der Medizin seit langem verwendet, unter anderem bei Verdacht auf Tetanus.

„Corona hält uns in Atem und die Zeit drängt. Dennoch wollen wir diese Behandlungsoption zunächst umfänglich wissenschaftlich untersuchen“, sagt Harald Klüter, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie. Denn so einleuchtend die Idee einer sogenannten passiven Immunisierung sei, bei der im Gegensatz zur Impfung Antikörper nicht erst aktiv entwickelt, sondern von einem Spender übernommen werden, so wenig wisse man im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Erreger darüber.

Untersuchungen an mehreren Unis

Ob Rekonvaleszenten-Plasma auch in Zusammenhang mit Covid-19 eine Therapieoption ist, soll daher in den nächsten Wochen mit der Capsid-Studie nicht nur in Mannheim, sondern deutschlandweit an mehreren Universitätskliniken untersucht werden. Dafür werden 50 Corona-Patienten mit Blutplasma behandelt und ihr Genesungsprozess über einen mehrwöchigen Zeitraum mit dem der ebenfalls 50 Erkrankten in einer Kontrollgruppe verglichen. Nach 14 Tagen würden auch die Patienten aus der Kontrollgruppe Plasma mit Antikörpern bekommen. „Immer vorausgesetzt, es tritt nichts Unvorhergesehenes ein“, erläutert Klüter. Alle Patienten erhielten darüber hinaus die derzeit bekannten Therapiemöglichkeiten. Der Transfusionsmediziner und Immunologe erwartet nach vier bis fünf Monaten erste aussagefähige Ergebnisse über Sicherheit, Wirkungen und Wirksamkeit.

Plasmaspender gesucht

Um die Studie überhaupt durchführen zu können, sucht das UMM-Institut bereits seit April gemeinsam mit dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes in ganz Deutschland nach Plasmaspendern. 1003 haben sich bislang gemeldet. „Zunächst wird jeder telefonisch kontaktiert, um in einem ersten Schritt diejenigen ausschließen, die aufgrund von anderen Vorerkrankungen oder eines zu hohen oder zu niedrigen Lebensalters nicht spendetauglich sind“, erklärt Klüter.

An der UMM seien zunächst über 170 Personen aus der Region identifiziert worden, die grundsätzlich in Frage kamen und weiter untersucht wurden. Derzeit stehen davon etwa 100 Personen für die eigentliche Plasmaspende zur Verfügung. Weitere Spender werden gesucht, um beim Auftreten einer erneuten Erkrankungswelle und einem positiven Studienverlauf genügend gefrorenes Rekonvaleszenten-Plasma zur Verfügung zu haben.

Die Spender profitieren nach Auskunft von Klüter von ihrer Bereitschaft, wiederholt Plasma zu spenden. „Wir untersuchen beispielsweise, ob und wie sich die Antikörper im Blut verändern, ob diese mit der Zeit weniger werden oder ob sie ansteigen, wenn man mit einem Corona-Infizierten erneut in Kontakt gekommen ist“, erklärt der Institutsleiter.

