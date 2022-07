In Untersuchungshaft endete der Mann, der in der Nacht auf Mittwoch in einer Gaststätte in Eppelheim im Streit mit einer Bierflasche auf seinen Kontrahenten losgegangen ist.

Gegen 1.50 Uhr hatte der 34-Jährige einem 29-Jährigen die Flasche zunächst auf den Hinterkopf geschlagen. In seinem Furor war der Mann nicht zu zügeln. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals stach er hernach auf sein Opfer ein, das schwerstverletzt aus der Gaststätte flüchtete.

Der Täter traktierte es auf der Straße solange weiter, bis Anwesende verbal eingriffen. Der 29-jährige erlitt mehrere schwere Schnittwunden an Kopf, Arm und Körper und wurde umgehend in einem Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter konnte nahe der Gaststätte festgenommen werden, er leistete keinen Widerstand.

Die Ermittlungsrichterin, der der Mann am Mittwochmittag vorgeführt wurde, erließ Haftbefehl, der umgehend vollstreckt wurde.