Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer von einem Unfall am Montagnachmittag davongetragen. Laut Polizei bog eine 18-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz in Mannheim-Sandhofen auf eine Straße ein und übersah offenbar den von links kommenden 53-Jährigen. Ein verbotenerweise dort geparkter Lastwagen soll der jungen Frau die Sicht erschwert haben. Nach dem Zusammenstoß wurde der Mann laut Polizei in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.