Am frühen Freitagmorgen hat ein Autofahrer im Mannheimer Jungbusch eine Blitzersäule umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei war der Mann gegen 5 Uhr mit seinem Wagen auf der Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor er in Höhe der Einmündung zur Werftstraße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Verkehrsinsel auf. Auf der überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen und prallte anschließend frontal auf die dortige Geschwindigkeitsmessanlage. Durch die Wucht des Aufpralls wurde diese aus der Verankerung gerissen und rund 20 Meter unter dem Auto mitgeschleift. Nach Zeugenaussagen stieg der Fahrer aus dem Fahrzeug aus und versuchte vergeblich, die Säule unter dem Wagen herauszuziehen. Als er die Sinnlosigkeit seines Vorhabens erkannte, flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle, nicht ohne vorher noch eine Wodka-Flasche aus dem Fahrzeug mitzunehmen. Beim Eintreffen der Beamten fanden diese das Unfallfahrzeug, das auf der Blitzersäule aufgebockt war, vor. Es wurde abgeschleppt. Die Blitzersäule wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Eine Fachfirma kümmerte sich anschließend um die am Standort der Säule heraushängende Verkabelung und sicherte diese ab. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Bei der Überprüfung der Anschrift des Fahrzeughalters stellte sich heraus, dass dieser nicht als Fahrer in Betracht kam. Jedoch konnten der tatsächliche Fahrer ermittelt werden. Noch während der Fahndung nach dem 37-Jährigen, erschien dieser gegen 9.30 Uhr auf dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, um den Unfall anzuzeigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Daraufhin wurden ihm Blutproben entnommen. Außerdem konnte der Mann keinen Führerschein vorlegen. Den Beamten sagte er, diesen kürzlich „verloren“ zu haben. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.