Unverletzt geblieben ist der Fahrer eines Mercedes, der sich am Montagmittag in der Mannheimer Neckarstadt mit seinem Auto überschlug. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 12 Uhr die Eisenlohrstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. An einer Fahrbahnverengung fuhr er aus bislang unbekannten Gründen auf eine Fahrbahnbegrenzung auf und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto überschlug sich daraufhin und blieb wenige Meter weiter auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet. Da zudem Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Feuerwehr verständigt. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten konnte die Strecke gegen 14.15 Uhr wieder freigegeben werden.