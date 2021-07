Ein rücksichtsloser Raser war am frühen Mittwochmorgen in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz nach 1 Uhr auf, als er mit seinem Audi TT mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bismarckstraße vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke raste. Die Beamten folgten dem Audi, der zunächst weiter beschleunigte. Er erreichte dabei den weiteren Angaben zufolge in der Spitze mehr als 100 Stundenkilometer. Dabei soll er mehrere Kreuzungen und Einmündungen passiert haben, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Erst als die Beamten das Blaulicht einschalteten, reduzierte er sein Tempo. In Höhe des Quadrats A 3 wurde der Wagen gestoppt. Hinter dem Steuer saß laut Polizei gestoppt ein 40-Jähriger, Beifahrerin war eine 20-jährige schwangere Frau. Das Fahrzeug sei im Ausland zugelassen, einen Führerschein habe der Mann nicht vorweisen können, hieß es.