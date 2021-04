Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt seit Samstagabend gegen einen 54-jährigen Mann wegen des Missbrauchs von Notrufen. Laut Polizei hatte dieser am Samstagabend zwischen 20 und 22 Uhr mehr als zehn Mal die Notrufnummer 110 gewählt, ohne sich tatsächlich in einer Notlage befunden zu haben. Als eine Polizeistreife den Mann zu Hause aufsuchte, öffnete dieser den Beamten nicht die Tür und kommunizierte lediglich über die Türsprechanlage mit diesen. Dabei zeigte er sich vollkommen uneinsichtig. Selbst durch die Ankündigung eines Strafverfahrens wegen Missbrauchs von Notrufen, sollte er nochmals unnötigerweise den Notruf wählen, ließ sich der Mann nicht beeindrucken und rief auch danach weiterhin über die 110 bei der Polizei an. Es sieht nun einer Anzeige wegen missbräuchlicher Verwendung von Notrufen entgegen.