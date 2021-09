Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag in Mannheim-Blumenau mehrere Autos mit Farbe besprüht, die im Wernigeroder Weg, in der Rudolf-Maus-Straße und in der Braunschweiger Allee geparkt waren. Laut Polizei lässt sich der Schaden noch nicht näher beziffern. Betroffen sind mindestens acht Fahrzeuge. Ob darüber hinaus weitere Autos besprüht wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wie die Polizei weiter mitteilt, lässt sich die Farbe mit einem Lösungsmittel beseitigen, ob jedoch Schäden am Lack zurückbleiben, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat beziehungsweise zu dem Täter geben können, aber auch Fahrzeughalter, deren Autos ebenfalls besprüht wurden und die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sandhofen, Telefon 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.