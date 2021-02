Die baden-württembergische Landesregierung hat am Dienstag eine Sonderhilfe für die Universitätsmedizin Mannheim in Höhe von 12,4 Millionen Euro beschlossen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sieht darin den Fusionsprozess zwischen dem Universitätsklinikum Heidelberg und dem Universitätsklinikum Mannheim gestärkt: „Die Mittel, die die Landesregierung nun zur Unterstützung des Standorts Mannheim dankenswerterweise einsetzt, geben ein wichtiges Signal und helfen uns doppelt: Zum einen bekommt das Klinikum dadurch in diesem Jahr eine relevante Unterstützung für den Betrieb. Zum anderen flankiert es einen geordneten Prozess, an dessen Ende dann ein innovatives Großklinikum stehen sollte, das sowohl für das Land als auch für die beteiligten Städte und die gesamte Region einen Mehrwert darstellt.“