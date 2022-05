Ein 23-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war es gegen 3 Uhr in einer Gaststätte in den J-Quadraten zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, die im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten mündete und sich vor das Gebäude in Richtung Luisenring verlagerte. Noch vor Eintreffen der Polizei seien die Verdächtigen in Richtung H 6 geflüchtet. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei war noch in der Nacht zur Spurensicherung am Tatort. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 174 4444.