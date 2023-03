Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für acht Jahre und neun Monate muss ein 23 Jahre alter Mann in Haft. Das Landgericht befand ihn für schuldig, am 8. Februar in der Augustaanlage einen etwa Gleichaltrigen mit vier Messerstichen schwer verletzt zu haben.

Der junge Mann habe sich mit der Tat gegen einen angeblich säumigen Zahler einen Namen in der Drogenszene machen wollen, so die Richter, die den Mann wegen versuchten Totschlags verurteilten.

Räuberische