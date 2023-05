Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Im Prinzip bewirbt sich mittlerweile der Betrieb beim möglichen Auszubildenden.“ Mit drastischen Worten verdeutlichte Katrin von Löwenstein, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Mannheim, die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Die Messe „Jobs for Future“ bringt vom 9. bis 11. Februar in der Maimarkthalle beide Seiten zusammen.

„Jobs for Future“ ist zurück im angestammten Zeitfenster Anfang Februar. Nachdem die Pandemie zwei Jahre lang nur eine Veranstaltung im September ermöglicht