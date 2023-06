Mannheim und die Region sind bekannt für ihre Erfindungen. Das soll auf der Bundesgartenschau sichtbar werden.

Automobil und Laufmaschine, die Mannheimer Schule, das Endoskop oder die Entdeckung der Doppelsterne: In der Rhein-Neckar-Region werden seit Jahrhunderten bedeutende Dinge erfunden, die seit 2017 auf der Kurpfälzer Meile der Innovationen vor dem Mannheimer Schloss in Form von Bronzetafeln verewigt werden. 42 sollen es am Ende werden. 30 davon sind bereits verlegt.

Anders als beim Original auf dem Gehweg entlang des Ehrenhofs stellt die jetzt auf der Bundesgartenschau vorgestellte „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ auch die Erfindungen und klugen Köpfe dar, für die bislang noch keine Sponsoren gefunden werden konnten. Auf einer Strecke von 800 Metern hat der gleichnamige Verein kurz hinter einer großen Spielstation bis zur Seilbahn Tafeln angebracht, die die Originalbronzeplatten ebenso zeigen wie Entwürfe der Platten, die bislang noch nicht realisiert werden konnten.

So entstand der Tüv

Das Ganze beginnt im Jahr 1563 mit dem Heidelberger Katechismus. Für diese Tafel hofft man ebenso Sponsoren zu finden wie für das 1921 von Otto Feick erfundene Rhönrad, der eng mit der Kunsthalle Mannheim verbundene Begriff der Neuen Sachlichkeit oder den 1938 entstandenen Technischen Überwachungsverein (Tüv), der 1866 seinen Ursprung im Dampfkessel-Überwachungsverein hat. 1865 explodierte in einer Mannheimer Brauerei ein Dampfkessel – es gab einen Toten und mehrere Verletzte.

Im Namen des Vereins hatte dessen stellvertretende Vorsitzende Roswitha Henz-Best bereits die Idee an Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach herangetragen, die „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ auf Spinelli sichtbar zu machen und durch Führungen und Vorträge zu ergänzen. „Weil es ja thematisch passt und die Zukunftsfähigkeit der Region dokumentiert“, so Henz-Best. Die Tafeln sollen nach der Veranstaltung erhalten bleiben. Auf den 42x42 Zentimeter großen Originalbronzetafeln findet man kompakt zusammengefasst die wichtigsten Informationen dazu. Über einen QR-Code können per Smartphone weitere Details auf der Vereinshomepage abgerufen werden.