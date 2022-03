Polizisten sind übers Wochenende in Mannheim und Heidelberg mehrfach Zielscheibe von Gewalt geworden. Bei einer Kontrolle am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr in Heidelberg-Neuenheim verhielten sich laut Polizei zwei Jugendliche aggressiv, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren. Der 17-Jährige soll sich massiv gegen die Festnahme gewehrt haben. Beide Beamte erlitten offenbar leichte Verletzungen. Auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte kam es am frühen Samstagabend gegen 18.30 Uhr ebenfalls zu einem tätlichen Angriff. Ein 21-Jähriger, der sich wegen Diebstahls verantworten muss, soll beim Verlassen des Reviers einem Beamten ins Gesicht gespuckt haben. Bei seiner Festnahme trat er den weiteren Angaben zufolge einer Polizistin gegen den Kopf.

Prügelei in Gaststätte

In Mannheim-Herzogenried wurde die Polizei am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr zu einer Schlägerei in einer Gaststätte gerufen. Beide Streithähne, ein 23-Jähriger und ein 28-Jähriger, sollen sich massiv gegen ihre Durchsuchung gewehrt haben. Ein zuvor Unbeteiligter zog zudem einen Beamten an den Haaren, wie es hieß. Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr wehrte sich ein 24-jähriger Ladendieb in einem Kaufhaus auf den Planken ebenfalls gegen die Durchsuchung und anschließende Festnahme. Nachdem er seine Fäuste geballt hatte, legten ihm die Polizisten Handfesseln an.