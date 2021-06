Prägnante Orte Mannheims sollen heute in Regenbogenfarben erstrahlen. So will man ein Zeichen setzen gegen Diskriminierung. Anlass ist das Verbot der UEFA, die Münchner Allianz-Arena während des heutigen Deutschland-Spiels gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten. Dies war als Zeichen gegen ein vor wenigen Tagen in Ungarn beschlossenes Gesetz gedacht, das zukünftig die Aufklärung von Minderjährigen über Homosexualität und geschlechtliche Vielfalt verbietet. Als Reaktion auf das Verbot zeigen sich Städte in ganz Deutschland solidarisch. In Mannheim werden heute die SAP-Arena und der Wasserturm in den Farben erleuchten. Andere Gebäude wie das Rathaus werden entsprechend beflaggt.