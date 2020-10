Auch Mannheim beginnt, Vorbereitungen für eine Maskenpflicht an besonders frequentierten Stellen im Freien zu treffen. Dabei ist für die politisch Verantwortlichen eine einzige Zahl von Bedeutung.

Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind bis Montagnachmittag 13 weitere Corona-Fälle gemeldet worden.

Nach wie vor seien fast alle Infektionsketten nachvollziehbar, es gebe kein diffuses Infektionsgeschehen. Die Mehrzahl der positiven Fälle stamme von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden würden, teilte die Stadt mit. Die Infektionen fanden den weiteren Angaben zufolge zum ganz überwiegenden Teil durch direkten Kontakt im privaten, familiären, beruflichen oder schulischen Umfeld statt. Die meisten Infizierten zeigten weiterhin nur milde Krankheitsanzeichen und könnten in häuslicher Quarantäne verbleiben. In Mannheim gibt es derzeit 193 akute Fälle.

In der heutigen Sitzung hat sich der Verwaltungsstab mit den Folgen einer möglichen Überschreitung des Sieben-Tage-Inzidenzwerts von 50 befasst. Die Stadt will sich dabei an den in betroffenen Städten getroffenen Maßnahmen und den Empfehlungen der Bund-Länder-Konferenz orientieren. Dazu gehörten weitere Auflagen bei öffentlichen Veranstaltungen sowie eine weitere Reduktion der Teilnehmerzahl bei Privatveranstaltungen, hieß es. Eine Maskenpflicht für besonders dicht frequentierte Bereiche werde für diesen Fall ebenso vorbereitet. Eine Verschärfung der Sperrzeitenregelung wie in anderen Großstädten sei möglich, hier sei aber die gerichtliche Überprüfung dieser Maßnahmen in anderen Städten zu beachten.