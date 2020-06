Vom Mannheimer Uniklinikum (UMM) aus soll sich ab Mitte Juli ein mobiles Testlabor auf den Weg machen. Es soll zu den Menschen rollen, die kein Testzentrum für den Covid 19-Erreger aufsuchen können, etwa Haftanstalten, Alten- oder Flüchtlingsheime.

Entwickelt wurden Einrichtung und Einsatzbereich für das neue Testlabor fakultätsübergreifend am UMM. Die Baden-Württemberg-Stiftung hat das mobile Labor mit 1,3 Millionen Euro finanziert. Professor Michael Neumaier, Direktor im Institut für klinische Chemie, ist medizinischer Leiter für das Projekt. Vom Konzept, die Diagnostik zu den Menschen zu bringen war er von Anfang an überzeugt. Bereits nach zwei Stunden soll das Testergebnis auf Corona vorliegen. Das bedeutet nicht nur Sicherheit für den Getesteten, sondern auch weniger Zeit, andere Menschen mit dem Covid-19-Erreger zu infizieren. Ein weiterer Vorteil sei, dass im Infektionsfall umgehend weitere Tests an Kontaktpersonen aus dem Umfeld vorgenommen werden können.

Teilnahme an Studie

Beheimatet wird das rollende Labor am UMM sein, einmal in der Woche, rechnet Neumaier, werden hier die Testbestände aufgefüllt und auch Antikörpertests für eine Studie ausgewertet, die zu zuverlässigeren Tests beitragen soll. „Eine Langzeitaufnahme für unsere Immunitor-Studie“, umschreibt dies Neumaier. Über die technische Ausstattung des 40-Tonners ist ebenso bereits entschieden, wie über die dafür notwendige EDV. Neumaier geht deshalb davon aus, dass der Truck ab Mitte Juli einsatzbereit sein könnte. „Das mobile Covid-19-Testlabor setzt bundesweit Maßstäbe“, sagt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).