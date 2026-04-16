Beim Polizeipräsidium Mannheim sind seit Donnerstagmittag vermehrt Meldungen über sogenannte Schockanrufe eingegangen. Darauf weist die Polizei hin.

Bei dieser Betrugsmasche täuschen Unbekannte eine Notlage von Angehörigen vor, etwa nach einem angeblichen Unfall. Ziel ist es, die Angerufenen zur Übergabe oder Überweisung von Bargeld zu bewegen. Teilweise werden dabei Rufnummern angezeigt, die den Eindruck erwecken, von der Polizei zu stammen, etwa die 110.

Die Polizei rät, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein und keine persönlichen oder finanziellen Daten preiszugeben. Betroffene sollten im Zweifel selbstständig Kontakt zu Angehörigen oder offiziellen Stellen aufnehmen und verdächtige Anrufe umgehend melden. Weitere Informationen gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.