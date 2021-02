Die neue für Umwelt zuständige Bürgermeisterin kündigt ihre erste Mannheimer Reinigungswoche an. Das tut sie mit einem bemerkenswerten Satz. Eine Analyse mit Augenzwinkern.

Fußball-Europameisterschaft verschoben, Olympia verschoben, die Mannheimer Reinigungswoche – verschoben. Es ist die Zeit des Aufschubs, des Vertröstens, des Besser-morgen-als-heute. Da wird aus einem Frühjahrs- schnell mal ein Herbstputz.

Vom 25. September bis 2. Oktober soll in Mannheim die Aktion „Putz’ Deine Stadt raus!“ laufen. Die Bürger sind aufgerufen, die Stadt zum Strahlen zu bringen. „Corona wirft auch in puncto Sauberkeit seine Schatten voraus“, lässt die neue für Umwelt zuständige Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) sich in einer Mitteilung der Stadt zitieren. Was dieser Satz bedeuten soll, ist zwar schwer zu sagen. Großartig ist er irgendwie dennoch – oder gerade deshalb. Eine Stilblüte, die ein bisschen Freude spendet. Und dass Corona und Schatten zueinander in Beziehung stehen, kann auch niemand ernsthaft bestreiten.