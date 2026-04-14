In Mannheim ist es am späten Montagabend zu einem Brand in einem Schulgebäude gekommen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 22.16 Uhr meldeten mehrere Anrufer Rauch aus einer Schule in den Mannheimer Quadraten. Im Quadrat U2 stellte die Feuerwehr die Rauchentwicklung fest und betrat das Gebäude. Im ersten Stock wurde ein Brand in einem alten Klassenzimmer entdeckt, der schnell gelöscht werden konnte.

Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben eines Schulverantwortlichen ist der Schulbetrieb nicht betroffen, da sich das Feuer auf einen begrenzten Bereich beschränkte.