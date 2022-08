Einen vierstelligen Geldbetrag haben unbekannte Männer erbeutet, die zuvor einen 29-Jährigen niedergeschlagen hatten. Der Mann war laut Polizei am Samstag gegen 9 Uhr im Bereich der Quadrate U5 unterwegs, als er von mutmaßlich drei Tätern attackiert wurde. Sie entrissen dem Opfer seine Umhängetasche und kamen dadurch an sein Smartphone und den Geldbetrag. Der verletzte Mann musste zur weiteren Untersuchung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht werden. Das Erscheinungsbild der Verdächtigen beschrieb er als westasiatisch. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei, Telefon: 0621 174-4444.