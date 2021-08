Nach einem Brand am Mittwoch gegen 13 Uhr ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Er soll das Feuer laut Polizei und Staatsanwaltschaft vorsätzlich gelegt haben. Die Feuerwehr konnte die Flammen in dem Einfamilienhaus in Mannheim-Käfertal schnell löschen. Der Verdächtige war den weiteren Angaben zufolge zunächst vom Brandort geflüchtet, wurde aber 30 Minuten später in der Mannheimer Innenstadt geschnappt. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Ein Polizeibeamter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.