Ein 43-Jähriger ist am frühen Montagmorgen im Mannheimer Jungbusch von mehreren Personen mit einer Schaufel niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Zeugen alarmierten kurz nach 5 Uhr die Polizei: In der Werftstraße liege ein Mann verletzt auf der Fahrbahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war es bereits zuvor in der Dalbergstraße zu Auseinandersetzungen zwischen dem 43-Jährigen sowie zwei Männern und zwei Frauen gekommen. Dabei soll der 43-Jährige einem 31-Jährigen in die Hand gebissen haben. Anschließend trennten sich zunächst die Wege der Kontrahenten, bevor man kurz darauf in der Werftstraße wieder aufeinandertraf. Der 43-Jährige hatte sich zwischenzeitlich offenbar mit einer Schaufel bewaffnet. In der weiteren Folge kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, in dessen Verlauf der 43-Jährige entwaffnet wurde und die Schaufel nun gegen ihn eingesetzt wurde. Nach mehreren Schlägen gegen seinen Kopf blieb er schließlich verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die Tätergruppe flüchtete. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hatte einen Nasenbeinbruch und mehrere Hämatome im Gesicht erlitten. Er soll sich in keinem kritischen Zustand befinden, aber weiterhin stationär behandelt werden. Drei der Verdächtigen, zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren sowie eine 29-jährige Frau, wurden in Tatortnähe festgenommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.