Zu unschönen Szenen kam es am Samstagabend auf einem Spielplatz in Mannheim-Käfertal. Ein 44-Jähriger näherte sich laut Polizei seiner ehemaligen Lebensgefährtin trotz gerichtlichen Annäherungsverbots und bedrohte diese zunächst verbal. Dann soll er der 39-Jährigen mit der Faust in den Bauch geschlagen haben. Ein Polizist, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst war, beobachtete den Vorfall und rang den Mann zu Boden. Passanten wählten den Notruf. Mithilfe von zwei Streifen konnte der 44-Jährige schließlich festgenommen werden. Der Beamte, der zuerst eingeschritten war, zog sich eine Verletzung am Finger zu. Der 44-Jährige hatte offenbar berauschende Mittel zu sich genommen.