Ein 31-Jähriger hat sich am Samstagabend in einem Modegeschäft in der Mannheimer Innenstadt zwei weiblichen Jugendlichen unsittlich zur Schau gestellt. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die- und die 16-Jährige in der Damenabteilung eines Geschäfts in Q 6. Als sie die Umkleidekabinen aufsuchten, bemerkten sie den Mann, der offenbar nur mit einem Damenslip bekleidet in einer offenen Kabine stand. Als die beiden Jugendlichen erneut dort vorbeikamen, soll der Mann sein Geschlechtsteil entblößt und daran herumgespielt haben. Während er das tat, soll er die Mädchen angeschaut haben. Diese informierten schließlich Mitarbeiter des Geschäfts, die den 31-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhielten.