Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag in Mannheim-Käfertal eine vierköpfige Personengruppe angegriffen und mit Steinen beworfen.

Nach Angaben der Polizei hielt sich die Gruppe gegen 16.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Bensheimer Straße auf, als der Mann aus bislang ungeklärten Gründen auf die Personen losging.

Dabei soll er einer Frau auf den Rücken geschlagen haben. Ein Mann aus der Gruppe wurde durch einen geworfenen Stein an der Hand verletzt. Die Verletzungen waren nach ersten Erkenntnissen nicht schwerwiegend.

Die alarmierte Polizei traf vor Ort nur noch die Geschädigten an. Der Tatverdächtige hatte sich bereits entfernt.

Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar. Die Polizei Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 718490 zu melden.