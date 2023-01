Mit einem Messer haben zwei Unbekannte am Dienstag einen Mann am Alten Meßplatz bedroht. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 34-Jähriger zwischen 2 und 3 Uhr an einer Haltestelle auf seinen Bus gewartet, als er zunächst von den beiden Männern angesprochen wurde. Im Verlauf des Gesprächs zückten sie die Waffe und forderten von dem Opfer Handy und Bargeld.

Über die beiden Täter ist lediglich bekannt, dass einer von ihnen mit einer Mütze bekleidet war und etwa 26 Jahre alt gewesen sein dürfte. Der zweite Mann soll lockiges Haar und eine Jogginghose getragen haben. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.