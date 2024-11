Am Samstagnachmittag haben sich am Alten Messplatz in Mannheim zwei Männer geprügelt. Laut Polizei war gegen 16.30 Uhr eine Schlägerei vor der Alten Feuerwache gemeldet worden. Die Beamten stießen an der angegebenen Stelle auf einen 27-Jährigen und einen 46-Jährigen. Die beiden hätten sich laut den Ermittlungen wohl zunächst mit Worten gestritten, dann mit Fäusten und im Fall des Älteren laut Polizei auch mit einem Fahrradhelm. Das Ganze endete mit leichen Verletzungen auf beiden Seiten und Anzeigen wegen einfacher beziehungsweise schwerer Körperverletzung.