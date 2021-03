Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen ist Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro entstanden. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Laut Polizei war ein 22-jähriger Mann gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes AMG auf der linken Spur der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Zwischen Nebeniusstraße und Liebigstraße soll nach dessen Aussage ein Tier die Fahrbahn überquert haben, weshalb der 22-Jährige stark abbremste und nach rechts auswich. Dabei stieß er mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Mercedes Coupé eines 21-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme war die Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts für rund zwei Stunden gesperrt.