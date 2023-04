Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vorfreude war groß, umso größer ist jetzt die Enttäuschung. Eigentlich sollte an diesem Samstag der Luisenpark in Mannheim nach viermonatigem Lockdown wieder für Besucher öffnen. Weil aber die Corona-Neuinfektionen in der Stadt deutlich ansteigen, bleiben die Parktore weiterhin zu. Derweil nimmt die neue Parkmitte mehr und mehr Gestalt an.

„Mit dem Donnerstag lagen wir an drei Tagen hintereinander bei einem Inzidenzwert über 100. Deshalb hat der Verwaltungsstab am Freitag entschieden, die Wiedereröffnung des