Wer eine Jahreskarte gekauft, sich angemeldet und getestet oder geimpft hat, darf ab Donnerstag den Mannheimer Luisenpark besuchen. Die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sieht vor, dass Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten jetzt auch bei einer Inzidenz von über 100 öffnen können. In Mannheim bewegt sich der Wert derzeit über 200. Bedingung: Schutz- und Hygienekonzepte müssen eingehalten werden. Laut Park bleiben alle Innenbereiche vorerst gesperrt. Es gelte eine Besucherobergrenze. Der Herzogenriedpark soll wie in der jüngeren Vergangenheit zunächst weiter für alle geöffnet sein. „Wir freuen uns, dass neben dem Herzogenriedpark nun auch der Luisenpark wieder geöffnet werden kann. Damit können wir unseren Bürgerinnen und Bürgern in dieser schwierigen Zeit zumindest Stück für Stück ihre Parks zurückgeben. Für uns als Stadt ist das ein wichtiger Schritt“, sagt die für Umwelt zuständige Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne).