Der Luisenpark in Mannheim bleibt geschlossen. Über einen Antrag der Freien Wähler wurde in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagnachmittag erst gar nicht abgestimmt, weil das Gremium laut Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) keine Entscheidungsbefugnis in diesem Punkt hat. Nachdem der Herzogenriedpark am Wochenende wieder öffnete, haben die Freien Wähler die Bedeutung des Luisenparks betont. Kurz sagte, dass die Vorgehensweise in der Grünanlage in der Neckarstadt nicht übertragbar sei auf eine Freizeiteinrichtung, die eine regionale Bedeutung habe. Die Stadt Mannheim habe zudem aus rechtlichen Gründen keine Handhabe.