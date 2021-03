Der Luisenpark in Mannheim wird ab Samstag wieder seine Pforten öffnen. Das Besondere in diesem Frühjahr: Die Anlage ist eine Baustelle. Seit Februar entsteht die Infrastruktur für die neuen Gebäude in der Parkmitte. Der Luisenpark wird Teil der Bundesgartenschau im Jahr 2023 – und deshalb hat man ihm eine aufwendige Frischzellenkur verordnet. Die Besucher sollen die Möglichkeit bekommen, hautnah mitzuerleben, wie sich die Anlage verändert.