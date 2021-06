Auf der kommenden „Let’s Dance“-Live-Tour wird Profitänzerin Isabel Edvardsson bei vier von 21 Shows das Jury-Mitglied Motsi Mabuse vertreten, darunter auch in der Mannheimer SAP-Arena am 20. November, 19.30 Uhr. Edvardsson war bereits 2019 als Profitänzerin mit von der Partie, heißt es in der Pressemitteilung. Motsi Mabuse kann vereinzelte Termine wegen anderer Verpflichtungen nicht wahrnehmen. „Isabel war meine Wunsch-Jurorin und ich bin sehr glücklich, dass sie mich unterstützt“, sagt Motsi Mabuse, die seit 2011 hinter dem Jury-Pult von Deutschlands beliebter Tanzshow sitzt. Mit ihren Jury-Kollegen Jorge González und Joachim Llambi ist sie seit 2019 auch beim Live-Ableger fester Bestandteil.

Vom 2. bis zum 28. November wird das Tanz-Fieber in Deutschlands Arenen zurückgeholt. Neben der Jury sowie Moderator Daniel Hartwich sollen auch die Höhepunkte der Prominenten und die beliebtesten Profi-Tanzpartnerinnen und Tänzer aus den letzten beiden Fernsehstaffeln (2020/2021) zu sehen sein. Bereits erworbene Tickets für ausgefallene Termine behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit. Tickets gibt es auf der Seite der SAP-Arena.