Fitte Mannheimer, die mit dem Fahrrad zum Impfen fahren wollen, können jetzt auch die Leihfahrräder von VRNnextbike nutzen. Wie die Stadt am mitteilt, ist eine weitere Station des Fahrradvermietsystems ab sofort direkt vor dem Haupteingang des Impfzentrums in der Maimarkthall eingerichtet. Das Impfzentrum kann dadurch von den umliegenden VRNnextbike-Stationen am S-Bahnhof Arena/Maimarkt, an der Haltestelle Neuostheim oder von jeder anderen VRNnextbike-Station direkt angefahren werden. Informationen zum Verleihsystem und den Stationen finden sich unter https://www.vrnnextbike.de/de/.