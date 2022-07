In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei in einer Wohnung in der Neckarstadt-West offenbar eine Leiche gefunden. Dabei soll es sich um ein Tötungsdelikt handeln. Die Bürgermeister-Fuchs-Straße soll gesperrt gewesen sein. Mehr ist bislang zu dem Vorfall nicht bekannt. Die Polizei hat für den Nachmittag eine Mitteilung angekündigt.