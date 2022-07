(aktualisiert 16.57 Uhr) In einer Wohnung in der Neckarstadt-West ist am Montagabend gegen 22 Uhr eine Leiche gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten, handelt es sich um einen 42-jährigen Mann. Die Leiche, die offenbar Spuren stumpfer Gewalt aufwies, sei von einem Mitarbeiter einer Personalservicefirma gefunden worden, wo auch das Opfer beschäftigt war. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich laut den Behörden der Verdacht gegen drei Männer im Alter von 20, 23 und 49 Jahren. Spezialkräfte der Polizei nahmen die mutmaßlichen Täter im Laufe des Dienstags in Stuttgart und im nordrhein-westfälischen Herford fest. Sie wurden am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags Haftbefehl gegen die drei polnischen Staatsangehörigen erließ. Grund: Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Die Ermittlungen zu den Todesumständen und Hintergründen der Tat dauern an.