Der Dachstuhl eines Hauses ist am Mittwochnachmittag in Mannheim-Käfertal in Flammen aufgegangen. Kurz vor 17 Uhr hörte eine 25-jährige Hausbewohnerin einen lauten Knall im Erdgeschoss. Im Obergeschoss sah sie dann, dass es brannte und verständigte die Feuerwehr. Die Frau, die sich alleine im Haus befunden hatte, erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock. Eine Rauchgasvergiftung konnte durch Rettungskräfte vor Ort nach einer ersten Untersuchung offenbar ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr brachte mithilfe von Spezialfahrzeugen den Brand unter Kontrolle. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit laut Polizei nicht vor. Die Höhe des Sachschadens lässt sich nicht beziffern.