Ein Kleinlastwagen ist am Montagmittag in der Unterführung steckengeblieben, die unter den Gleisen am Hauptbahnhof die Innenstadt mit dem Lindenhof verbindet. Um rangieren zu können, wurde der Lkw laut Polizei zunächst entladen und anschließend abgeschleppt. Der Gesamtschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. An der Brückenführung ist nach derzeitigen Erkenntnissen kein Schaden entstanden. Gegen 14.30 Uhr waren Unfallaufnahme und Abschleppvorgang beendet und die Sperrung wurde aufgehoben.