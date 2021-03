Für Montag, 22. März, war ursprünglich ein weiterer Öffnungsschritt aus dem Shutdown geplant. Den stellt das Land Baden-Württemberg jedoch zurück und verschärft die Pflicht zum Tragen von Masken – insbesondere für Kinder. In Mannheim ist ohnehin schon die Notbremse gezogen worden.

Kein Schulbesuch ohne medizinische Masken! Diese Regel gilt ab Montag sowohl für Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler während und außerhalb des Unterrichts , wie die Stadt Mannheim mit Verweis auf die aktuelle Verordnung des Landes Baden-Württemberg mitteilt. Bisher waren Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren davon ausgenommen und konnten Alltagsmasken verwenden. Für eine Übergangsphase sind diese noch erlaubt, dann aber sollen auch diese Altersgruppen mit FFP2-, KN95-, N95- oder medizinische Masken ausgestattet sein.

Wo die nötigen Abstände von 1,5 Metern in den Klassen nicht eingehalten werden können, soll in den Stufen 5 und 6 sowie an Schulen mit Förderschwerpunkten ab sofort Wechselunterricht organisiert werden. Die Stadt Mannheim hatte bereits darauf gehofft, dass das Land bis Ostern das Wechselmodell ermöglicht und dafür die Präsenzpflicht aussetzt – das gilt nun zumindest für die Orientierungsstufe an den weiterführenden Schulen. Nachhilfeunterricht dürfe in Gruppen von bis zu fünf Schülerinnen und Schülern stattfinden, natürlich ebenfalls mit Masken.

„Weitere Öffnungen unrealistisch“

„Die aktuelle Lage ist derart dynamisch, dass wir unsere Maßnahmen an diesem Infektionsgeschehen ausrichten müssen“, begründet der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, warum die Landesregierung am Freitag beschlossen hat, die Verordnung mit diesen Änderungen anzupassen. „Die Tendenz zeigt leider in die falsche Richtung. Auf dieser Grundlage sind weitere Öffnungen derzeit unrealistisch und nicht sinnvoll.“

In Mannheim sind ab Mittwoch bereits sämtliche Kindertagesstätten geschlossen worden, weil an mehreren Institutionen verstärkt Corona-Fälle aufgetreten waren.

Ganz wichtig: Einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske müssen Erwachsene, aber auch Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren immer in Bussen und Straßenbahnen tragen, außerdem beim Einkaufen und in geschlossenen Räumen, in denen Publikumsverkehr herrscht. Das gilt ebenso am Arbeitsplatz, wo kein Abstand eingehalten werden kann, in Krankenhäusern und in körpernahen Dienstleistungen wie etwa der Physiotherapie.

Kein Terminshopping in Mannheim

Geschäfte für den täglichen Bedarf – darunter Friseure, Buchhandlungen, Optiker, Blumenläden – bleiben in Baden-Württemberg weiterhin geöffnet. Doch am Dienstag hat die Stadt Mannheim bereits die Notbremse gezogen, nachdem der Sieben-Tage-Inzidenzwert mehrmals in Folge 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hatte. Im Mannheimer Einzelhandel darf man nach Terminbuchung und mit Hygienemaßnahmen weiterhin Waren im Geschäft abholen („Click & Collect“), man darf sich hingegen nicht mehr per Terminshopping vor Ort beraten lassen („Click & Meet“). Ebenso wie die Mannheimer Museen bereits wieder geschlossen sind, und der Luisenpark nicht besucht werden kann. Privat dürfen sich Familien auf der anderen Rheinseite mit einem Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen – Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet.

Noch einige Neuerungen gelten ab Montag im Land Baden-Württemberg: Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen grundsätzlich wieder Unterricht anbieten. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 allerdings nur per Online-Unterricht. Für etwas Unterhaltung wird außerdem gesorgt: Autokinos mit Konzerten und Theater dürfen jetzt wieder öffnen, so lautet zumindest die Ankündigung am Samstag.

In Mannheim wurden bis Samstagnachmittag 1070 aktuelle Infektionsfälle gemeldet, davon 92 neue.