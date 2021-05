Mit acht Streifenwagen und einem Polizeihund haben Polizisten in der Nacht auf Sonntag eine Party in der Lagerhalle einer Mannheimer Firma beendet. Laut Polizei umstellten die Einsatzkräfte die Lagerhalle in der Friesenheimer Straße, nachdem Zeugen eine lautstarke Feier gemeldet hatten. Einige Partygäste versteckten sich auf dem weitläufigen Firmengelände im Dunkeln vor den Beamten. Die Polizei stellte den eigenen Angaben zufolge 15 Personen, die zu Teil erheblich betrunken gewesen und den Beamten gegenüber „sehr aggressiv“ aufgetreten seien. Fast zwei Stunden habe es gedauert, bis auf dem Gelände wieder Ruhe einkehrte. Die Feiernden erhielten einen Platzverweis, außerdem erwarte sie ein „saftiges Bußgeld“, so die Polizei. Gegen den Organisator der Party sowie den Vermieter der Halle werde gesondert ermittelt.