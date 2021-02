Zwei Ladendiebe sind am Donnerstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen zunächst handgreiflich gegenüber Ladendetektiven und anschließend gegenüber Polizeibeamten geworden. Die beiden jungen Männer im Alter von 28 und 29 Jahren steckten laut Polizei in einem Einkaufsmarkt Elektronikwaren in ihre Jacken und wollten den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Am Ausgang wurden sie aber von Detektiven angesprochen und ins Büro gebeten. Dagegen wehrten sie sich, rissen sich los und traten nach den Mitarbeitern. Dem 28-Jährigen gelang hierbei die Flucht. Nachdem eine hinzugerufene Polizeistreife im Büro der Detektive eingetroffen war, kehrte auch der 28-Jährige zum Markt zurück. Als die Beamten ihn ansprachen, versuchte er wieder zu flüchten, konnte jedoch gefasst werden. Er versuchte daraufhin, sich loszureißen und sich gegen das Anlegen von Handschließen zu wehren. Er konnte jedoch von einem Beamten zu Boden gebracht werden. Dabei trat der 28-Jährige gegen die Beine der Ordnungshüter und beleidigte sie verbal. Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte verletzt.

Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls

Die zwei Ladendiebe wurden schließlich zum Polizeirevier gebracht. Gegen beide wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Den 28-Jährigen erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und tätlichen Angriffs sowie wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.