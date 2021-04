Kaum ist eine Miet-Affäre des CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel aufgearbeitet, gerät ein Mannheimer SPD-Mandatsträger in Verdacht, sein politisches Amt privat ausgenutzt zu haben. Der Vorwurf: Ralf Eisenhauer, Fraktionschef der Sozialdemokraten im Gemeinderat und designierter Baubürgermeister, soll ebenfalls mit den Richtlinien der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft in Konflikt geraten sein.

Erneut steht damit nicht nur ein Kommunalpolitiker, sondern auch das als gemeinnützige Baugesellschaft gegründete Unternehmen in der Kritik.

„Missbrauch der eigenen Position zum persönlichen Vorteil, zugunsten Dritter oder zum Schaden des Konzerns dulden wir nicht“, lautet ein Grundsatz der Unternehmensgruppe GBG. Nun wollen die Fraktionen von Mannheimer Liste, CDU und Linken von der GBG wissen, ob dieser Grundsatz nicht doch für Eisenhauer, Mitarbeiter einer Tochterfirma der GBG und SPD-Hoffnungsträger, außer Kraft gesetzt worden ist. Der 51-Jährige soll ein neu gebautes Reihenhaus der GBG in der Neckarstadt-Ost zur Miete zugeschustert bekommen haben.

Das Haus soll eines von 41 Objekten gewesen sein. Pikant: 40 von ihnen habe die GBG verkauft. Nur eines wurde offenbar vermietet – an Eisenhauer. Eine nicht unwichtige Frage: Wann und vom wem hatte er erfahren, dass ein Haus nicht verkauft worden war und nun zur Miete stand? Eine öffentliche Ausschreibung oder Annoncierung des Reihenendhauses, das am Markt übrig geblieben war, hat es im Fall Eisenhauer jedenfalls nicht gegeben, wie die GBG bestätigt.

Ein anonymes Schreiben als Auslöser

Ein anonymes Schreiben, das offenbar zuerst der „Bild-Zeitung“ vorgelegen hat, brachte das Thema an die Öffentlichkeit. Nun diskutiert in erster Linie die Kommunalpolitik über die dort erhobenen Vorwürfe, denen zufolge die GBG Eisenhauer im Jahr 2012 bei der Suche nach einem schicken Einfamilienhaus kräftig unter die Arme gegriffen haben soll. Fündig geworden sei man im Anna-Maria-von-Schrader-Weg.

Die CDU fordert nun eine rechtliche Untersuchung des Vorgangs. Der Verdacht der Vorteilsnahme stehe im Raum. Die Christdemokraten beziehen sich in einer Mitteilung von Donnerstag auf die E-Mail eines Bürgers. Dieser schreibe darin, dass er sich damals auch für das Objekt Anna-Maria-von-Schrader-Weg 2 beworben, jedoch die Antwort erhalten habe, dass das Objekt bereits reserviert sei. Der Bürger schreibt zudem, dass das Haus nicht zur Miete angeboten worden sei. Für die CDU erhärtet sich damit der Verdacht, „dass Eisenhauer diese Immobilie exklusiv anmieten konnte und dass es kein transparentes und für alle Interessenten gleichberechtigtes Vergabeverfahren zu dieser Immobilie gegeben hat“. Es sei nicht auszuschließen, dass es zum damaligen Zeitpunkt weitere Kaufinteressenten gegeben habe, so der CDU-Kreisverband.

Das sagt die Wohnungsbaugesellschaft

Die GBG weist die Behauptungen der CDU zurück. Weder habe es „fragwürdige Vermietungen“ gegeben, noch stehe der „Verdacht der Vorteilsnahme im Raum“. Aus der genannten E-Mail geht für die Wohnungsbaugesellschaft hervor, dass sich eine Person im Oktober 2011 bei der GBG nach Objekten in dem entsprechenden Gebiet erkundigt hat. Nach welchen Objekten sie sich konkret erkundigt hat, bleibe offen. Es gehe zudem in keiner Weise aus dem Schreiben hervor, so die GBG, dass sich die Person für ein spezielles Objekt „beworben“ habe. Die GBG geht davon aus, dass sie Preislisten verschickt habe, aus denen der jeweilige Reservierungsstatus der Objekte hervorgegangen sei. Und zu dem Zeitpunkt seien alle neun Objekte im Anna-Maria-von-Schrader-Weg „reserviert“ gewesen. Eine Immobilien-Anfrage von Ralf Eisenhauer habe zum damaligen Zeitpunkt bei der GBG noch gar nicht vorgelegen. Erst als ein interessierter Käufer einen Rückzieher gemacht und es keine anderen Bewerber mehr gegeben habe, sei Eisenhauer als Mieter zum Zug gekommen.

Mittlerweile hat sich Eisenhauer zu den Vorwürfen geäußert. In einem Schreiben an die Mitglieder des Gemeinderats, das auch an die Presse gegangen ist, bestätigt Eisenhauer die Darstellung der GBG. „Wie Sie den Schilderungen entnehmen können, habe ich zu keiner Zeit Wissen aus meiner politischen Arbeit für meine Wohnungssuche verwendet“, versichert er. Nach dem Auszug des SPD-Politikers ist das Haus in der Neckarstadt-Ost in diesem Jahr verkauft worden. Die GBG beteuert, dass ihr kein wirtschaftlicher Schaden entstanden sei.