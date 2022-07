Die Mannheimer Kunststraße zwischen den Quadraten N5/O5 und N7/O7 ist am Samstag ab 19 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Am folgenden Morgen soll laut Diringer&Scheidel mit dem Aufbau eines riesigen Krans für das Bauprojekt am ehemaligen Kaufhof-Standort begonnen werden. Der Verkehr wird durch die M- und L-Quadrate umgeleitet. Die Kunststraße soll am Sonntag gegen 20 Uhr wieder geöffnet werden. Diringer&Scheidel baut das einstige Kaufhaus in N7 in eine mischgenutzte Immobilie um. Erdgeschoss und Untergeschosse bleiben erhalten. Einzelhandel wird nur im Erdgeschoss eine Rolle spielen, den Großteil des Gebäudes wird Wohnraum einnehmen, gefolgt von Büro- und Praxisflächen.