Weil der Kran, der aktuell beim Umbau eines Gebäudes in O2 (ehemaliges Postgebäude) in der Mannheimer Innenstadt eingesetzt ist, zwischen Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 17. Oktober, 22 Uhr, zurückgebaut wird, wird die Durchfahrt der Kunststraße für diesen Zeitraum unterbrochen sein. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Das Befahren der Kunststraße ist demzufolge ab der Ecke N1 Stadthaus/Paradeplatz bis zur Kreuzung N2/O2 nicht möglich. Ebenfalls sei eine Sperrung der verlängerten Kunststraße in Richtung C1 und D1 notwendig, teilweise könne es darüber hinaus geänderte Verkehrsführungen wie zum Beispiel das Umkehren von Einbahnstraßen geben. Der Straßenbahnverkehr wird laut Verwaltung uneingeschränkt weiterhin fahren. Auch sei das Durchfahren der Kunststraße in Fahrtrichtung Wasserturm ab Höhe N3/O3 möglich.