Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind bis Donnerstagnachmittag 95 weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Behörden bei 129,4 und damit weiterhin deutlich unter der als von der Politik derzeit als kritisch definierten Marke von 200. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet insgesamt in den vergangen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben. Zudem meldet das Gesundheitsamt vier weitere Tote, die in den vergangenen Wochen positiv auf das Virus getestet worden sind. Eine über 80 Jahre alte Frau, ein über 80 Jahre alter Mann und ein über 70 Jahre alter Mann sind in Mannheimer Krankenhäusern verstorben. Eine über 80-Jährige verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung.