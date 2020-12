Die Stadt Mannheim verbietet erneut ein „Rhein Candle Light“, zu dem die „Querdenker“-Bewegung für den ersten Weihnachtsfeiertag aufgerufen hat. Wie auch schon bei der gleichnamigen Veranstaltung der Gruppe, die die Corona-Maßnahmen kritisiert, am 19. Dezember stuft die Stadt die Veranstaltung als anzeigepflichtige Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes und zudem als unerlaubte Veranstaltung nach der Corona-Verordnung ein. Das Verbot wird per Allgemeinverfügung angeordnet und gilt ebenfalls für mögliche Ersatzveranstaltungen im Stadtgebiet an diesem Tag.