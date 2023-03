Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was sich kaum jemand vorstellen konnte, ist eingetreten: Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist der Krieg zurück in Europa. Das Coleman-Gelände im Norden Mannheims als wichtiger Umschlagplatz der US-Armee für Kriegsgerät rückt in den Fokus der Anwohner.

Es herrscht wieder Krieg auf europäischem Boden. Russland ist am Donnerstag in die Ukraine einmarschiert. Dass sich der Konflikt zwischen beiden Ländern zuspitzen würde, war