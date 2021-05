Weil er zwei Krankenkassen bei der Abrechnung von Leistungen betrog, hat das Mannheimer Landgericht den 41-jährigen ehemaligen Leiter eines Pflegedienstes zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Von den ursprünglich 18 angeklagten Vorfällen im Zeitraum zwischen 2016 und 2018 mit einem Gesamtschaden von rund 359.000 Euro waren am Ende nur zwei Vorfälle übrig geblieben. Die hatte der Mann schon am zweiten Prozesstag eingeräumt. Demnach hatte eine Pflegekraft in einem Wohnheim in Bad Rappenau zu viele hilfsbedürftige Menschen versorgt und den mit den Krankenkassen vereinbarten Pflegeschlüssel nicht eingehalten. Da hier zwei Personen versorgt worden waren, belief sich der Gesamtschaden für die Krankenkassen immerhin noch auf rund 280.000 Euro. Dafür hatte die Staatsanwaltschaft im Plädoyer eine Haftstrafe über zwei Jahre und neun Monate gefordert. Die Verteidigung hielt hingegen eine Haftstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, für tat- und schuldangemessen.

So habe der Mann, der im Prozessverlauf ein Alkoholproblem eingeräumt hatte, weder sich noch seine Familie bereichert. Vielmehr habe er das Geld genutzt, um das ursprünglich von seiner Frau gegründete Unternehmen zu stützen, denn das war schon früh in eine finanzielle Schieflage geraten, ging 2018 endgültig in die Insolvenz. Deshalb sei auch das Geld längst nicht mehr vorhanden. Am ersten Verhandlungstag hatte der Mann, der 2019 nach Irland ausgewandert ist, von einem Schuldenberg von „rund zwei Millionen Euro“ berichtet. Seine Frau und die beiden Kinder leben auch noch dort, wobei gegen die Frau ein gesondertes Ermittlungsverfahren läuft. Der Mann war im Juni 2020 bei einem Aufenthalt in Frankfurt festgenommen worden, sitzt seither in Untersuchungshaft.

Abrechnung in Mannheim

Weil die Pflege in Bad Rappenau, die Abrechnung aber in Mannheim erfolgte, sei die fehlerhafte Abrechnung eine Weile unentdeckt geblieben. Später habe man sie aus Angst vor Entdeckung bis zum Tod des Patienten beibehalten, so die Ausführungen des 41-Jährigen. Der Vorwurf, dass die Pflege von einer dafür nicht ausreichend qualifizierten Fachkraft vorgenommen worden sei, erhärtete sich im Prozessverlauf allerdings nicht. Weitere 17 Fälle der Anklage, die auch die fehlerhafte Abrechnung bei Pflegefällen in einer Einrichtung im rheinhessischen Osthofen betroffen hatten, wurden im Prozessverlauf eingestellt.