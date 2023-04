Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Krankenhäuser in Mannheim sehen sich für eine Zunahme an mit dem Corona-Virus infizierten Patienten gewappnet. Anders als noch während der ersten Welle, sind nun alle drei Kliniken in der Stadt in der Lage, schwere Verläufe intensivmedizinisch zu versorgen. Dafür müssen an anderer Stelle aber schon jetzt Opfer gebracht werden.

Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus sind in der vergangenen Woche auch in Mannheim weiter deutlich angestiegen. Am Dienstag etwa wurden 140 neue Coronafälle gemeldet,